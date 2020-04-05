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Önal: “Taksitlere başvurusuz erteleme”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kredi ve taksitlere ilişkin akıllardaki soruları yanıtladı. Başkan Önal, kredi, taksit ödemelerinin ertelenmesine yönelik ‘başvuru’ koşulunun kaldırıldığının altını çizdi.

05 Nisan 2020 Pazar 15:37
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Önal: “Taksitlere başvurusuz erteleme”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kredi ve taksitlere ilişkin akıllardaki soruları yanıtladı. Başkan Önal, kredi, taksit ödemelerinin ertelenmesine yönelik ‘başvuru’ koşulunun kaldırıldığının altını çizdi. Önal, sadece erteleme yapmadan ödeme yapmak isteyenlerin başvuru yapmasının yeterli olacağını belirtti.

Önal, kredi kartları ile ilgili olarak asgari ödeme oranının %1’e indirilmesinin 27 Mart tarihli karar ile uygulamaya konulduğunu belirtirken, kart faiz oranının aylık 1% e indirilmesinin ise 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

“SADECE ERTELEME DEĞİL ÖDEME YAPMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSU YETERLİ…”

Önal şöyle konuştu:

“Tüketicilere ‘Likidite’ olanağı yaratabilmek için 19 Mart tarihinde aldığımız karar ile öncelikle kapalı işletmeler ve onların çalışanlarının kredileri için faiz ve taksit erteleme imkanı getirildi, bu imkandan faydalanmak için başvuru koşulu vardı.

Toplumun yaygın kesiminin etkilendiği görüldüğünden, 27 Mart tarihindeki karar ile bu defa tüm bireysel ve ticari kredi müşterilerinin faiz ve taksit ödemelerinin erteleneceği duyuruldu. Hem bankalarımız hem de müşterilerimiz için kolaylık yaratmak amacıyla erteleme için başvuru koşulu kaldırıldı. Erteleme yapmadan ödeme yapmak isteyenlerin sadece başvuru yapmaları yeterli sayıldı.

Yukarıda belirttiğim karar tarihlerinden itibaren ilgili uygulamalar yürürlüğe girmiş oldu. Bu tarihlerden evvel taksit ödemesi yapılmış ise takip eden 3 aylık döneme ilişkin taksit ertelemeleri bankalarımızca müşterilerimize sunuldu. Başka çözüm ihtiyacı içerisindeki müşterilerimize ise, tüm bankalarımız gerekli kolaylıkları sağlamaktadır.

İlaveten çok soru geldiği için belirtmek isterim ki, kredi kartları ile ilgili olarak asgari ödeme oranının %1’e indirilmesi 27 Mart tarihli karar ile uygulamaya konuldu. Kart faiz oranının aylık 1% e indirilmesi ise 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.

Farklı uygulamaların farklı tarihlerde yürürlüğe girmiş olması kafa karıştırıcı olabiliyor. Ancak, tedbir ve destekler dinamik bir ortamda alınıyor, sürekli yeni çare ve çözümler üretilmeye çalışılıyor, o yüzden farklı zamanlarda farklı uygulamalar yürürlüğe girebiliyor, kapsamları değişebiliyor. Tüm uygulamaları yürürlüğe koyabilmek için zaman alan sistemsel düzenleme ve geliştirmeler de gerekebiliyor. Ama karşılıklı anlayış ve destekle hep beraber üzerinden geleceğiz tüm zorlukların…”.

KAYNAK: YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 05.04.2020 15:48
Anahtar Kelimeler:
BankaCoronavirüsKoronavirüsKrediOlgun ÖnalBankalar Birliği
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