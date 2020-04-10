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Onar: “Antalya’daki vakanın ülkemizle bağlantısı yok”

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki vakanın ülkemizle bir bağlantısı olmadığını açıklayan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, söz konusu iddiaların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu ifade etti.

10 Nisan 2020 Cuma 16:05
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Onar: “Antalya’daki vakanın ülkemizle bağlantısı yok”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Antalya Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Ömer İşlek tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan ve bunun akabinde ülkemiz basında da yer alan açıklamada, ilçelerinde Covid-19 virüsü pozitif bir vakaya rastlandığı ve bulaşmanın kaynağının ‘Kıbrıs kökenli’ olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki vakanın ülkemizle bir bağlantısı olmadığını açıklayan Güneş Onar, söz konusu iddiaların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
“Antalya Korkuteli ilçesindeki vakanın ülkemizle bağlantısı yok..! Antalya Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Ömer İşlek tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan ve bunun akabinde ülkemiz basında da yer alan açıklamada, ilçelerinde Covid-19 virüsü pozitif bir vakaya rastlandığı ve bulaşmanın kaynağının “Kıbrıs kökenli” olduğu yönündeki iddialara yer verilmiştir. Yapılan bu açıklama üzerine, bulaşmaya sebep kaynağın Ülkemiz kökenli olduğu iddia edilmesi hasebiyle ve Ülkemizde de gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla Antalya Başkonsolosluğumuz Korkuteli Belediye Başkanı ile temasa geçerek söz konusu vaka hakkında bilgi almak talebinde bulunmuştur. Bahse konu Belediye Başkanı tarafından Başkonsolosluğumuza verilen bilgide, açıklamanın bir yanlış anlamadan dolayı bu şekilde yapılmış olduğunu, bahse konu pozitif vakayı ziyarete gelen aile bireylerinden bir kişinin geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim aldığını, vakanın KKTC ile ilişkisinin bulunmadığını belirtmiştir. Bunun akabinde, İHA’nın haberine göre Korkuteli Devlet Hastahanesinde karantina altına alınan diğer aile fertlerinin ilk testlerinin negatif çıktığı da basında yer almıştır. Hükümetimiz Covid-19 virüsü ile mücadelede ülkemiz vatandaşlarının olası bulaşma temaslarını gerek KKTC genelinde gerekse yurt dışında takip etmeye ve gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde almaya devam edecektir.”

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKorkuteliGüneş OnarKoronavirüsCoronavirüs
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