Onbaşı: Vatandaşın cebinden elinizi çekin, salgını yönetin!

GÜNDEM KIBRIS

TIP-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Hükümetin almış olduğu ve “1 Eylül’den itibaren PCR ve Antigen testlerinin ücretli olması” kararını yorumlayan Onbaşı, “Sağlıkta ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. İnsanlar evlerinde ölüyorlar. Sistem çökmeye doğru gidiyor. Siz neyin derdindesiniz? PCR ücretli mi olsun, olmasın mı? Siz kasanızı doldurmanın derdindesiniz. Vatandaşın cebinden elinizi çekin artık ve salgını yönetin. Çünkü yönetemiyorsunuz. Hastanelerde hemşire, hekim, temizlikçi sıkıntısı var. Bunları çözün” dedi.

Sağlıkta tasarruf olamayacağını dile getiren Onbaşı, “Sağlıkta tasarruf olmaz. Biz sağlıktan tasarruf etmeye çalışıyoruz. Sağlığa yatırım, altyapı gereklidir. Kadrolar gereklidir. Biz hala pandeminin başındaki personel kadrosu ile hizmet veriyoruz. Yoğun bakımda 10 hemşirenin işini, 6 hemşire yapıyor. Servislerde de böyle. Ben 10 gece yoğun bakımda kaldım. Nöbet tuttum. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde” dedi.

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın yalnızlaştırıldığını ileri süren Onbaşı, “Sağlık Bakanlığı diğer bakanlıklar tarafından desteklenmeyerek, yalnızlaştırılıyor. Böyle olunca da Sağlık Bakanlığı, attığı adımları neticelendiremiyor. Neden? Çünkü kasa boş. Ama müdür ve müsteşar atamaları hız kesmeden devam ediyor. Çünkü kurultay var” dedi.

Testlerin ücretli olması konusunu da değerlendiren Onbaşı, “Siz bugün bu testleri paralı yaparsanız. İnsanlar testlerden kaçacak. Bugün 200’lerde olan vaka sayıları, 1000’lere ulaşacak. Bunun altından kalkabilecekler mi? Astarı yüzünden pahalı olacak” dedi.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olan hastaların yüzde 75’inin aşısız olduğunu da söyleyen Onbaşı, “Geçen hafta yapılan taramada, yoğun bakımda tedavi gören hastalarda Delta varyantına rastlanmadı. Ancak servislerde var” dedi.