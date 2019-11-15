‘Onbeş Kasım’ Kıbrıs Üniversitesi akademik yılı bugün açılıyor

Birinci Grubu Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Birinci’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın açılış dolayısıyla üniversitede açılış dersini vermesi bekleniyor.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılışı saat 15:00’te gerçekleşecek.

Rektör Profesör Dr. Mehmet Bülent Uluğ ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin konuşmalarının ardından ilk ders verilecek.

İlk dersin konusu “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim” olacak.

(BRT)