Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

‘Onbeş Kasım’ Kıbrıs Üniversitesi akademik yılı bugün açılıyor

“Onbeş Kasım” Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı bugün açılıyor.

15 Kasım 2019 Cuma 11:08
‘Onbeş Kasım’ Kıbrıs Üniversitesi akademik yılı bugün açılıyor

Birinci Grubu Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Birinci’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın açılış dolayısıyla üniversitede açılış dersini vermesi bekleniyor.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılışı saat 15:00’te gerçekleşecek.

Rektör Profesör Dr. Mehmet Bülent Uluğ ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin konuşmalarının ardından ilk ders verilecek.

İlk dersin konusu “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim” olacak.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Onbeş KasımKıbrıs Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay:TC ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür
Oktay:TC ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür
KKTC için Macaristan’da Resepsiyon
KKTC için Macaristan’da Resepsiyon
Denktaş: Babam, KKTC’nin ilan edileceğini bizden bile gizli tuttu
Denktaş: Babam, KKTC’nin ilan edileceğini bizden bile gizli tuttu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim