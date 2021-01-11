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Önce çaldı, sonra sattı!

Lefkoşa'daki bir inşaattan iki ayrı makine çalan ve bunları satan şahıs tutuklandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:14
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Önce çaldı, sonra sattı!

7-8 Ocak tarihleri, arasında Lefkoşa’da yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde bulunan bir adet çamur yoğurma makinesi ile bir adet araç yıkama makinesi çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-22) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, E.A’nın söz konusu inşaattan çalmış olduğu araç yıkama makinesini H.Y.(E-40)’ye, 250 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı H.Y. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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