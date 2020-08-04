Önce darp etti, sonra bıçakladı

Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı’nda dün A.T.(E-36), tartıştığı Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nu dökme kurşun ağırlıkla ciddi şekilde darp etti, ardından da bıçakla sağ diz kısmından yaraladı.
Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı’nda dün A.T.(E-36), tartıştığı Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nu dökme kurşun ağırlıkla ciddi şekilde darp etti, ardından da bıçakla sağ diz kısmından yaraladı.
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı’nda dün A.T.(E-36), tartıştığı Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nu dökme kurşun ağırlıkla ciddi şekilde darp etti, ardından da bıçakla sağ diz kısmından yaraladı.
Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.