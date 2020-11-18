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Önce darp etti sonra soydu

38 yaşındaki şahıs kıskıvrak yakalandı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:40
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Önce darp etti sonra soydu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

16.11.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da C.E.N.(E-38), Leonard CHUKWU’nun ikametgahına giderek kapıyı çalıp izni olmaksızın içeriye girdikten sonra adı edileni darp edip şiddet kullandıktan sonra 6400 Euro nakit para, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalıp olay yerinden ayrılmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.O.(E-32) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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