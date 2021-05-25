Önce darp sonra tecavüz iddiası

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan B.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının Girne’de meydana gelen darp ve tecavüz suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, ardından tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Nişanlısının bir fırsatını bulup evden kaçtığını, Alsancak’ta bir arkadaşının yanına gittiğini kaydeden polis, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının gittiği evin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.