Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Kendi evini ateşe vermiş
Kendi evini ateşe vermiş

Önce darp sonra tecavüz iddiası

25 Mayıs 2021 Salı 08:54
709 Okunma
Önce darp sonra tecavüz iddiası

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan B.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının Girne’de meydana gelen darp ve tecavüz suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, ardından tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Nişanlısının bir fırsatını bulup evden kaçtığını, Alsancak’ta bir arkadaşının yanına gittiğini kaydeden polis, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının gittiği evin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Dörtyol mandıralar bölgesinde yangın!
Dörtyol mandıralar bölgesinde yangın!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim