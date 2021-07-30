Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı

(KAMALI HABER)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç huzurda bulunan zanlının Soygun ciddi darp meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının; 29.07.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste Lefkoşa' da sakin E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin E.O.S'NİN vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I-phone marka cep telefonunu ve adına isdar olan Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini belirtti.

Polis, akabinde yapılan araştırmada bahse konu telefon ve pasaport Lefkoşa K.Kaymaklı' da aynı yerde sakin G.R.M'nin huzurunda mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alınmış olup adı edilen temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N.’nin arandığını, bu aşamada tahkikatın yeni başladığından alınacak olan ifadeler ve olay yerinin tespit edilmesi gerektiğini söyleyip, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.