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Önce kaçtı, sonra teslim oldu

Ölümü ile neticelenen trafik kazasında tutuklanan araç sürücüsü zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Haziran 2020 Cuma 14:16
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Önce kaçtı, sonra teslim oldu

Karaoğlanoğlu'nda önceki akşam meydana gelen kaza sonucunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ngoy David Kakudjı'nin ağır yaralanıp ölümüne sebep olan araç sürücüsü zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli olay yerinden kaçtıktan sonra avukatı ile gelerek polise teslim oldu. Tutuklanan Hasanbulli bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulduları aktardı.

Arabulucu huzurda bulunan zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli'nin 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan müteveffa Ngoy David Kakudjı'ye çarpması sonucu ağır yaralanmasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis zanlının kaza sonrası olay yerinden kaçtığını ve aracının kaza yerine 300 metre uzaklıkta bir sokak arasında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının daha sonra avukatı ile polis karakoluna teslim olduğunu belirtti.

Polis çavuşu Recep Arabulucu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz verilen zanlı araç kullanırken gözüne sinek kaçtığını ve biran dikkatini kaybettiğini devamında bir şeye çarptığını hissettiğini ancak ne olduğunu daha sonra fark ettiğini ve avukatını arayıp teslim olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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Kıbrıs 2020-06-12 15:32:46

Lan it, attığın yaşana soksunlar, çarptığın hayvan bile olsa duracaksın neden kaçıyorsun ki çarptığın bir insan

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Vatandas 2020-06-12 15:37:25 @Kıbrıs

Evet olay yerinden kacmasi cok buyuk suc. O anda carptigin kisinin ne halde oldugunu bilmiyorsun hatta belki durup yardim etsen belki hayatini bile kurtarabilirsin. Hicbr zaman kacmamamk lazim.

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Garga 2020-06-12 14:31:41

Yalan söyleyerek cezadan mı kurtulucan ? Ceza almasanda o ölen insanın vebali sen ölene kadar boynundadır be utanmaz.

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Bir Vatandas 2020-06-12 15:31:10 @Garga

Bilmeden gormeden kimseyi suclama gunahina girme. O cocugun yolun ortasinda ne isi varmis? Yaya gecidinden mi geciyormus? Sagina soluna bakmadan yola mi dalmis? araba kac km hizla gidiyormus? vesayre vesayre. Daha mahkeme karar vermemis sen simdiden hem hakim hem tella olmussun. Onyargili olmak yanlis.

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Tc 2020-06-12 15:28:59

Gözüne sinek kaçmış bak sen yalana bari adam gibi yalan at ulan it

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Bir Vatandas 2020-06-12 15:32:17 @Tc

Yukarda Garga ya yazdigimin aynisini sana da yazmatim zahmet edip okursan iyi olur.

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Boylelerini asacan 2020-06-12 16:26:08

Bu serefsizi idam edecen

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