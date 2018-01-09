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Önce kaçtı sonra teslim oldu

2018 yılının ilk günlerinde yine bir kadın erkek şiddetinin hedefi oldu. Küçük Kaymaklı’da Çağın Karadayı, eski kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurdu. Şeytan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor

09 Ocak 2018 Salı 10:37
Önce kaçtı sonra teslim oldu
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Havadis'ten Bahadır Ayna'nın haberine göre, Küçük Kaymaklı’da 31 yaşındaki Semiye Şeytan isimli kadın, aracının içinde bulunduğu sırada erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saat 18.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da eski Yaman

Market’in arka kısmında bir av tüfeği ateşlendi. Öğrenilen bilgiye göre 24 yaşındaki Çağın Karadayı, sevgilisi Semiye Şeytan’a aracındayken av tüfeği ile ateş etti. Sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara alan Şeytan aracını çalıştırdı ve Hamitköy’e sürdü. Semiye Şeytan,  Hamitköy’ün girişinde bulunan Reis Market karşısındaki boş alanda durdu. Olay yerinde öğrenilen bilgiye göre Şeytan bir akrabasını arayarak yardım istedi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sevgilisi tarafından vurularak ağır yaralanan Semiye Şeytan 112 Acil Servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şeytan’ın sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara aldığı belirtilirken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Önce kaçtı sonra teslim oldu

Semiye Şeytan isimli kadına, aracının içinde bulunduğu sırada av tüfeği ile ateş ederek ağır yaralanmasına neden Çağın Karadayı, olayın hemen ardından kaçtı. Karadayı yaklaşık 1 saat sonra 19.00 sıralarında teslim olduğu öğrenildi. Zanlı Karadayı’nın bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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