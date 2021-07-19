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Önce PM yaptılar sonra imza attılar

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Başbakan, UBP Başkanı Ersan Saner, CTP’nin Meclis'e ve kutlamalara katılmamasının kendilerini üzdüğünü kaydetti...

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
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Önce PM yaptılar sonra imza attılar

Başbakan Ersan Saner ,20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla BRT’de özel bir canlı yayına çıktı.

Gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin önemine değindi.

Bu ziyaretin Kıbrıs sorunundaki vzyon değişikliğiyle alakalı olduğunu söyleyen Saner, “Sayın Erdoğan’ın iki devletli politikaya yönelik mesajlar vermesini bekliyorum diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyon görüşmeleriyle 53 yıl daha harcama lüksümüz yoktur, federasyonla vakit geçiremeyiz. Bu ziyaretin temelinde dış politikadaki değişiklik vardır. Kıbrıs Türk halkının iki devletli politika ile yoluna yürüyeceği yönünde mesajlar verilecektir. Ancak bu yolla zaten özne olabiliriz. 9 bakan bir çok milletvekili ve geniş bir kadroyla geliyor Sayın Cumhurbaşkanı.. Tüm halkı anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgimizi göstermek için etkinliklere katılmaya davet ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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