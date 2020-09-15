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Önce pozitif çıktı, sonra negatif

Girne’de bir güzellik salonunda önce pozitif çıkan bir kişi, ardından yapılan testte negatif çıktı.

15 Eylül 2020 Salı 21:36
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Önce pozitif çıktı, sonra negatif

Girne’de bir güzellik salonunda önce pozitif çıkan bir kişi, ardından yapılan testte negatif çıktı.

Girne’de Velena Hair, Beauty and Nail Salon adlı işletmenin sahibi olan Ala Özberkman, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında, ilk testi pozitif çıkan bir personelin, yeni PCR testinin negatif çıktığını duyurdu.

Velena Güzelik Salonundan yapılan açıklama şöyle:

Değerli Halkımız ve sevgili müşterilerimiz,
İlk testi pozitif çıkan personelimizin sağılık bakanlığının isteği üzerine dün yaptıkları 2. aşama PCR test sonucu bugün Negatif olarak netleşmiştir.

Tüm personelimize yaptırmış olduğumuz PCR test sonuçları belgeleri ile birlikte Sağlık karnelerini ekte görebilirsiniz.

Bizler yinede hem işimize ve hemde hepimizin sağlığı adına bu konuda gösterdiğimiz önem ve ciddiyetten hiç taviz vermemek adına salonumuzu bir hafta süre ile yinede kapalı tutarak, gerekli dezenfekte ilaçlamalarını her ihtimali düşünerek yapacağız.

Solonumuzu açmadan önce çalışanlarımıza yapacağımız PCR testi sonuçlarını da yine sizlerle bu kanaldan tekrardan bildireceğiz.

Kurum olarak yine bu yönde aldığımız en önemli kararımız da Pandemi tümü ile ülkemizde bitinceye ve vakaların eskiden olduğu gibi 14 gün boyunca 0 pozitif seyirine dönünceye kadar, düzenli olarak her hafta yapacağımız PCR testlerimizi yine tüm çalışan ekibimize yaptırmak süreti ile sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz.

Bu geçecek olan 1 haftalık süreçte personelimizi ayrı ayır izole ederken sonrasında tekrardan test yaptırıp işimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz.

Bizimle iletişime geçen arayan, ilgilenen, yanımızda olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederken endişelerinde haklı olan herkesten de ayrıca bölesi bir durumdan dolayı rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.

Dünyayı etkisi altına alan bu salgın olayının herkesin başına gelebileceği bir durum olduğunu üzülerek belirtirken,
Temennimiz tüm insanlığın ve halkımızın mümkün olan en kısa sürede sağlıklı, huzurlu ve düzenli yaşam ortamlarına tekrar kavuşmalarıdır.

Sevgi ve saygılarımızla
Velena Güzelik Salonu

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