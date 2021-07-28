ÖNCE YDP’DE ŞİMDİ DE DEMOKRAT PARTİ’DE DEPREM  

Demokrat Parti’nin Genel Sekreteri Afet Özcafer görevinden değil partisi DP’den istifa etti.

Bakan olduydu oluyordu söylentileri ile son dönemde ciddi şekilde yıpratılan Özcafer bu duruma dayanamayarak istifa etti.

Özcafer hem eski Başkan Serdar Denktaş’a, hem de şimdiki Başkan Fikri Ataoğlu’na çok kızgın.

Özcafer, Serdar Denktaş’ın parti başkanı olmamasına rağmen parti başkanı gibi davranıp DP dışından birisine yani Zaroğlu’na bakanlık teklif etmesini de, şimdiki başkan Fikri Ataoğlu’nun parti MYK kararına rağmen kendisini bakan yapmak için gereken duruşunu sergilememesini de kendisine yapılmış bir saygısızlık ve haksızlık olarak görüyor.

Siyasi gözlemciler bir partinin genel sekreteri gibi önemli bir ismin görevinden değil de partisinden istifa ediyor olmasının ciddi bir kayıp hatta bir parti için tam bir deprem anlamına geldiğini dile getiriyorlar.

KOALİSYON YDP’Yİ DE DEMOKRAT PARTİ’Yİ DE KISA SÜREDE YIPRATTI

Yeniden Doğuş Partisi’nin ikiye bölünmesi ve ciddi kan kaybetmesinden sonra şimdi de Demokrat Parti’de ciddi bir deprem yaşanıyor.

Üçlü koalisyon hükümetinin iki ortağı YDP ve DP ortaklığa girdikleri günden bu güne kadar istifalar ve iç kavgalar sonucunda önemli ölçüde kan kaybetti.

Büyük vaatlerle hükümete gelip iki milletvekiliyle bir bakanlık alan YDP’nin verdiği sözlerin altında kalması, piyasayı ucuzlatma sözünün tam tersini yaparak piyasayı daha da pahalı hale getirmesi; zenginden alıp fakire vereceğini iddia edip daha sonra bu açıdan da hiçbir şey yapamayarak zor duruma düşmesi siyasi olarak ciddi bir yıpranmaya neden oldu.

Şimdilerde ise Demokrat Parti belki de YDP’ye göre çok daha yapısal bir sorunu yaşıyor.

DENKTAŞ, ÇAĞMAN, ÖZCAFER, ILIK VE DAHASI: PEKİ SIRADA BAŞKA KİM VAR?



YDP’deki bir kişi ve destekçilerinin istifasının da ötesinde DP’de en uzun süreli parti Başkanı olan kişi yani Serdar Denktaş görevlerinden değil DP’den ayrılma sinyali veriyor.

Ancak zaman zaman “ben Demokrat Partiliyim” diyerek şu anki Başkan Fikri Ataoğlu’nun başkanlık etmesini ve kendi otoritesini kurmasını engelliyor.

Bakan atanan Koral Çağman ise bir o yana bir bu yana sendeliyor, İstifa gerekçelerinin tam tersi bir durum ortaya çıkıp da yeniden bakanlık görevini kabul edince toplum nezdinde ciddi alay konusu oluyor, tabi ki DP de bundan ciddi şekilde nasibini alıyor.

Afet Özcafer aynen Ali Pilli’nin Ersan Saner tarafından görevden alınmasından önce itibarsızlaştırıldığı gibi itibarsızlaştırılıyor ve istifa noktasına getiriliyor.

Hemen sonrasında Çalışma müsteşarı Çelebi Ilık sırf adı olası Bakan olarak geçti ve Serdar Denktaş’a yakındır diye müsteşarlık görevinden alınıyor.

Vatandaşlar da sırada başka hangi isim var diye sormadan edemiyor.

DEMOKRAT PARTİ CİDDİ LİDERLİK SORUNU YAŞIYOR, KAÇIŞLAR HIZANIYOR

Özellikle Serdar Denktaş’ın DP’den ayrılacağını söylemesine rağmen partiden elini ayağını çekmeyerek şu anki başkan Fikri Ataoğlu’nun kendi hakimiyetini kurmasına sürekli engel oluyor ve yeni siyasi liderlik koalisyonda ağırlığını koyamadığı gibi partiden kaçışlar da hızlanıyor.

Bir lider partisi olarak kurulmuş olan DP’de Serdar Denktaş’ın siyasetten ziyade ticaretle ilgilenmesi sonucunda parti adeta boşlukta kalıp sallanmış, Ataoğlu ne zaman bir adım öne çıkacak olsa Serdar Denktaş tarafından adeta DP başkanlığına ayar verilmiş bir görüntü var.

Tüm bunlar DP’den kaçışları hızlandırmışa benziyor.

Kaynak : Ada Basını