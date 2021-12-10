“Önceki hükümetten şikâyet ediyorlar. Kimi kime şikâyet ediyorlar?”

ÖZEL HABER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Mevcut hükümetin bir şeyler yapmak değil bir şeyler olmak için geldiğini söyleyen Özersay, “Madem hükümettesiniz sorunların çözümüne odaklanmanız lazım. 1 ay sonra seçim var deme lüksünüz yok. Benzin istasyonlarına inşalar gittiğinde yakıt bulabilmesi gerekir. Yakıt arzını bile sağlayamıyorlar ve önceki hükümetten şikâyet ediyorlar. Şuan kabinedeki isimlerin yüzde 90’ı aynıydı. Kimi kime şikâyet ediyorlar?” dedi.

Özersay, “Çok ciddi bir ekonomik yıkım var. Alım gücü eridi. Raflardaki fiyatların yüzde 60’a kadar zamlandığını görüyoruz. Döviz düşünce fiyatlar düşmüyor. Buna dair bir şey yapılması gerekirken, hükümet meclise bir tasarı getiriyor ve kamu çalışanlarının vergi oranlarını artırmaya çalışıyor. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Ülkeye yurt dışından gelen ithal temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde devlet gümrük döviz kuru sabitlenmesi gerekiyor. Alınan verginin de çıplak fiyat üzerinden alınması gerekiyor maliye tarafından. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat denetimi yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.