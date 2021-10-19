Öncü "birlikte yürümeye devam edeceğiz "

UBP Gazimağusa İlçe Başkan adaylarından Nahit Öncü geçen hafta yapılan ilçe seçimleri sonrasında birlikte yürüdüğü partili dostları ile yemekte bir araya geldi.

UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Eski Saglik Bakani Dr Ahmet Kaşif'in de katıldığı yemeğe ilgi yoğundu.

Yemekte konuşan eski Saglik Bakani Dr Ahmet Kaşif , İlçe seçimlerinin geride kaldığına işaret etti kazananın UBP olduğunu söyledi.

Gecede bir konuşma yapan Nahit Öncü de "Seçimlerde böyle bir ekip ile çalışmak benim için mutlulukların en büyüğüdü. Ben kendimi kazanmış görüyorum çünkü böylesine güzel dostlar kazandım" dedi ve ilçe yarışını kazanan Olsan Oran'a da başarılar diledi.