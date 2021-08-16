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Öncü: Bu heyecan bizi tek başına iktidara götürebilir

UBP Gazimağusa ilçe Başkan adayı İşadamı Nahit Öncü, “uzun zamandır parti içinde böylesine bir heyecana açıkçası şahitlik etmiyorduk. UBP’nin en büyük dinamizmi bence parti içinde başlayan bu heyecanın hemen sonrasında seçimlere de sirayet etmesidir” dedi.   

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
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Öncü: Bu heyecan bizi tek başına iktidara götürebilir

UBP Gazimağusa ilçe Başkan adayı Nahit Öncü’nün konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle;

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta UBP Gazimağusa ilçe başkanlığına aday olacağımı açıklamıştım. İşte bu açıklamamdan sonra gerek gelerek gerekse telefonla arayarak destek olacağını söyleyen yüzlerce partili arkadaşımız desteklerini belirttiler.

Uzun zamandır parti içinde böylesine bir heyecana açıkçası şahitlik etmiyorduk. UBP’nin en büyük dinamizmi bence parti içinde başlayan bu heyecanın hemen sonrasında seçimlere de sirayet etmesidir.

Şuan Gazimağusa ilçemizde bu heyecana ortak olmaktayız. Ümit ediyorum ki aynı heyecanı önce kurultayımızda sonrada gireceğimiz ilk seçimlerde yaşamaya devam edeceğiz. Ve bu heyecan ve dinamizm partimizi aynı 2009 da olduğu gibi yeniden tek başına iktidara getirecektir.

Son Güncelleme: 16.08.2021 10:59
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