Önderol:Amacımız iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol bugün basınla birlikte yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Önderol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

” Bugün basın mensuplarıyla birlikte denetim yapmamızın nedeni kimseyi rencide etmek değil; Çalışma Dairesi tarafından inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılırken aranan koşulların basın aracılığıyla diğer inşaat alanlarına ulaşmasını da sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile ilgili duyarlılığı arttırmaktı. Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri artarak devam edecek. İşverenlerin inşaatlarının kapatılarak mağduriyet yaşamaması için iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılması gerekenler konusunda tüm sektör temsilcilerini uyarıyor, gereken tedbirleri almaları için onlara çağrıda bulunuyoruz’’