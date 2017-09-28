Önemli emareler sundu

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Yemen Kahvesi” isimli işletmenin önünde, 18 Nisan 2017 tarihinde, eşini 5 bıçak darbesi ile öldürdüğü ileri sürülen Özgür Okumuş’un yargı süreci devam ediyor. İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Olay Yeri İnceleme uzmanı Hasan Zorlu’yu mahkemeye tanık olarak dinletti.

Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu, 18 Nisan 2017 tarihinde almış olduğu bilgide “Yemen Kahvesi” isimli işyeri önünde adam öldürme meselesi olduğunu ve olay yerinin incelenmesinin istendiğini öğrendiğini ve olay yerine intikal ettiğini söyledi. Olay yerine gittiğinde “Yemen Kahvesi” isimli işletmenin önünde, 3 farklı yerde kan lekeleri gördüğünü ve konu kan lekelerini emare olarak aldığını anlatan Zorlu, olay yerinde bulduğu yeşil saplı olan 25,5 cm uzunluğundaki bıçağı da emare olarak aldığını söyledi.

Oturdukları masadaki eşyalar…

Olay yerinde bulunan 1 adet mavi renk olan ve üzerinde kan lekesi olan gömleği de emare olarak aldığını anlatan Zorlu, “Yemen Kahvesi” isimli işletmenin içerisinde bulunan ve sanık ile maktulün oturduğu 20 numaralı masa üzerinde bulunan cep telefonu, sigara paketi, çakmak, lacivert bayan çantası, 1 adet üzerinde ruj lekesi bulunan sigara izmariti ve sarma sigara izmaritini emare olarak aldığını kaydetti.

Yarın devam edilecek

Sanık ve maktulün olay esnasında giydikleri eşyalarını da mahkemeye emare olarak sunan Zorlu, maktulün cesedi üzeride, 19 Nisan 2017 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Adli Tıp Uzmanı tarafından gerçekleştirilen otopsiye ait olan ve 137 adet fotoğraftan oluşan albümü de mahkemeye emare olarak sundu.

İddia Makamı’nın dünkü duruşmada başka tanık hazır etmemesi üzerine dava tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 29 Eylül 2017 tarihine ertelendi.