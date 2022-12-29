Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Bir günde 4 farklı mağazada hırsızlık yaptılar
Bir günde 4 farklı mağazada...
Başkasına ait karavanı sattı!
Başkasına ait karavanı sattı!
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza yaptı
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza...
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar

ÖNEMLİ GELİŞME! Esnaf ve sanatkarlara 60 aya kadar vadeyle kredi

Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi, merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan TESKOMB’a bağlı 2. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ortak üyeliğine kabul edildi.

29 Aralık 2022 Perşembe 14:05
231 Okunma
ÖNEMLİ GELİŞME! Esnaf ve sanatkarlara 60 aya kadar vadeyle kredi



Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin ortak üyeliğe kabul edildiğine dair karar belgesi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı çalışma ziyaretinde, kooperatif kurucuları adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e takdim edildi.

Üyeliğin onaylanması ile birlikte; Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin kefaleti ile birlikte 500 bin TL üst limit olmak üzere Halk Bankası aracılığıyla yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla esnaf ve sanatkarlara 60 aya kadar vadeyle kredi kullandırabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemlik mısır satış fiyatlarında indirim
Yemlik mısır satış fiyatlarında indirim
İşçi Tarafı: 11 bin TL'yi kabul etmemiz mümkün değil
İşçi Tarafı: 11 bin TL'yi kabul etmemiz mümkün değil
ASGARİ ÜCRET! Hasan Taçoy masada rakam verdi
ASGARİ ÜCRET! Hasan Taçoy masada rakam verdi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim