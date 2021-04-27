“ÖNEMLİ OLAN DİK BİR ŞEKİLDE TEZİMİZİN ARKASINDA DURMAK”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

5+BM görüşmeleri için Cenevre’ye giden Başbakan Ersan Saner, Cenevre’de Alihan Pehlivan’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile saat 16.00’da BM genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceklerini kaydeden Saner, Kıbrıs Türk halkının görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.

Saner, “53 yıldan beri Birleşmiş Milletler gözetiminde ve denetiminde devam eden toplumlar arası görüşmelerde bir yere varılamamıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler’de dört farklı genel sekreterinin hazırlamış olduğu dört farklı plan Rum yönetimi tarafından reddedilmiştir” şeklinde konuştu.

KKTC ve Türkiye’de son 20 yıldır birçok değişim yaşandığını kaydeden Saner, Türkiye’nin artık bölgede daha güçlü olduğunu söyleyerek, “Artık iki egemen eşit devlet temelinde çözümden yana tavır koymamızın geldiğini düşünüyorum. Bu 53 yıl içerisinde Birleşmiş Milletler’in davası olarak baktığımızda en uzun davası Birleşmiş Milletlerin davasında en uzun süren tartışılmamış ne bir paragrafı ne bir sayfası kelimesi kalmıştır. Aynı şeyleri söyleyerek bir yere varamayacağımızı görüyoruz” dedi.

Saner konuşmasının devamında “2017’den itibaren Antonio Guterres’in özel danışmanı Bayan Lute bu konuda da Kıbrıs Türk tarafının İki ayrı egemen eşit devlet tarafından çözüme yaklaşacağını ulaştırmıştır. Bugün önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile dik bir şekilde tezimizin arkasında durmak. Artık bir çözüm olacaksa Birleşmiş Milletler Parametrelerinin dışında, Birleşmiş Milletler 6 temel Parametresinin hiçbirinde çözüm bulunamamıştır. Burada yönetim ve güç yönetimi en başında gelmiştir Anastasiadis, bir Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyet’inde Cumhurbaşkanı olabileceğini kabul etmeyen bir zihniyet. Bu zihniyet bizimle nasıl bir federasyon kurabilecek? İlle de Katolik evliliğine zorlanacaksak böyle bir evliliği kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.