"Önemli olan halkın iradesinin geçerli kılınması"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli’de, Fazıl Plümer Anaokulu’nda 56 numaralı sandıkta oy vererek seçime katılımın yoğun olmasını diledi.

Erhürman’a eşi Nilden Bektaş eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir de açıklama yaptı.

“OLGUN BİR SEÇİM GÜNÜ YAŞANMASI ÖNEMLİ”

“Bugün bu sandıktan ne çıkacağından ziyade olgun bir seçim günü yaşanması önemli” diyen Erhürman, “Umarım halkımız gelir ve oyunu kullanır. Yoğun bir katılım olur. Sonuçlar ülkeye, halka ve gelecek kuşaklara hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Zor ve alışılmışın dışında bir seçim süreci yaşandığını kaydeden Erhürman, “Çok büyük sıkıntılar yaşamadan seçim sürecini aştık. Bu ülkemizin demokrasisinin olgunlaşması için önemli” dedi.

Karma oylar ve oyların yanma ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme’nin oy kullanmayla ilgili çalışmalar yaptığını, halkın bu konuda aydınlatıldığını söyleyerek, “Benim arzum ve umudum çok da fazla oyun yanmayacağı yönünde. Beklendiği kadar sıkıntı yaşanmayacağı konusunda tahminim var. Umarım haklı çıkarım, oyların yanma oranı düşük olur” şeklinde konuştu.

Yanan her oyun demokrasi açısından sıkıntı oluşturacağını da belirten Erhürman, “Seçim sistemlerinde önemli olan halkın iradesinin geçerli kılınmasıdır. Bu irade ne kadar geçerli kılınırsa o kadar doğru sistem kullanılmış demektir” ifadelerine yer verdi.