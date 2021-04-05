Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini belirtti.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

SANER: “ELEKTRONİK BİLEKLİK İÇİN ANLAŞMA BU HAFTA”

Başbakan Ersan Saner de Meclis kürsüsünden eleştirileri yanıtladı.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

10 BİN ÖĞRENCİ GELDİ

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

Pandemi ile mücadeleye de değinen Saner, “Bizim bu süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum ki rakamsal olarak diğer ülkelere göre çok iyi durumda olduğumuz da bir realite” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması ile ilgili de konuşan Saner, Nisan ayından itibaren yılın ilk üç ayında kesilen hayat pahalılığının ödeneceğini, dört ay için durdurulan hayat pahalılığının ödenmesi için de yıl içinde gereken kararın alınacağını düşündüğünü belirtti.

“Şikayetçi olmak çok kolaydır. Önemli olan icraat ortaya koymaktır” diyen Saner, yapılan ve yapılacak katkılarla ilgili bilgi verdi.

TURİZM FONU’NA 30 MİLYON TL… 40 BİN AŞI…

Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında Turizm Fonu’na en erken zamanda 30 milyon TL’lik kaynak aktarılacağını söyleyen Saner, bu haftalarda Türkiye’den 40 bin doz aşı beklediklerini de ekledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin 40 bin doz aşının ne zaman geleceği ile ilgili bilgi istemesi üzerine Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini söyledi.