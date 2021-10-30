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“Önemli olan ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC'dir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal çözümün geride kaldığını, yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışma yürüttüklerini yeniden vurguladı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 16:40
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“Önemli olan ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC'dir”
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Tatar, UBP Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yönelik adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi  (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

UBP 22. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmada, 22. Olağan Kurultay’a katılan herkese teşekkür etti.

Atun, Divanın adayların önerisiyle seçildiğini belirterek, bu konuda kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve kurultayın, “devleti kuran yaşatan sahip çıkan” UBP için hayırlara vesile olmasını diledi.

UBP’nin, ülkeyi, ekonomik, kalkınma ile müreffeh yarınlara taşıyacak tek parti olduğunu söyleyen Atun, partinin iktidara en güçlü aday olduğunu ifade etti ve tüm adaylara başarılar yanında KKTC ve UBP için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI TATAR…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, UBP’nin 22. Olağan Kurultayı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tatar, UBP’nin her zaman birlik ve beraberliğini koruduğunu ifade ederek, UBP’de siyaset yaptığı dönemi işaret etti, “Cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli yeri olan” partililere teşekkür etti.

Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması ve birlik beraberlik içinde geleceğe yönelik adımların atılmasının önemine işaret eden Tatar, önemli olanın ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC olduğunu kaydetti.

Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin desteklenmesi ve iki devletli egemenlik temelinde bir anlaşmanın dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Tatar, federal çözümün geride kaldığını yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tatar, bu konuda atılan adımlarda ve Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP’nin önemine işaret ederek, UBP Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kurultay’ın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00’a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın toplam üye sayısının  oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak.

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