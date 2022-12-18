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KKTC'de önemli zirve
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Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov, Başbakan Ünal Üstel'in daveti ile KKTC'ye geldi.

18 Aralık 2022 Pazar 22:36
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Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler



AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov başkanlığındaki, Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan, Başbakan Ünal Üstel’in daveti ile bugün adaya geldi.

UBP’den yapılan açıklamada, her iki heyet de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından karşılandı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partileri yarın başkent Lefkoşa'da toplantı gerçekleştirecek, saat 12.00'da ise Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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