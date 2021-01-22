Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

ONKOLOJİ SERVİSİ’NE TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne iki adet hasta başı ayaklı monitör cihazı bağışında bulundu. 

22 Ocak 2021 Cuma 14:47
448 Okunma
ONKOLOJİ SERVİSİ’NE TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne iki adet hasta başı ayaklı monitör cihazı bağışında bulundu. 

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü temsilcileri, duyarlı sponsorların katkılarıyla temin edilen iki adet monitörü, saat 10.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katıldığı törende Onkoloji Servisi Sorumlusu Dr. Özlem Gürkut’a teslim etti. 

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Pervin Gürler, Lionsların gönüllülük temelinde hizmet verdiğini ifade ederek, “Bugün, kulüp tarafından Londra’da yaşayan KKTC vatandaşı Ayşe Çalı, Ayla Çalı ve babaları İrfan Çalı’nın katkılarıyla temin edilen iki hasta başı ayaklı monitörü Onkoloji Servisi’ne bağışlıyoruz” dedi.

Gürler, kulübün hastanenin ihtiyacı olan tıbbi cihazların giderilmesine yönelik çalışmalarına ve yardımlarına devam edeceğini de ifade etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgın döneminde hastaneye böyle bir bağışta bulunarak duyarlılık gösteren Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne ve katkı koyan aileye teşekkürlerini iletti.

Bakan Pilli, özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangın ve Kovid-19 salgını döneminde halkın önemli bir dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkının, 74 öncesi dayanışma ruhu bu dönemde devam etmektedir. Bağışlar sağlık sektörü için çok önemlidir. Sağlığa yapılan her katkı insana yapılan katkıdır” diye konuştu. 

Onkoloji Servisi Sorumlusu Dr. Özlem Gürkut ise, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne yaptıkları cihaz bağışından dolayı teşekkür ederek, sağlık alanında toplum ve devlet dayanışmasının önemine dikkat çekti. Gürkut, “Ülkede yaşanan salgından dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık hizmetleri de etkileniyor. Bu nedenle, toplumsal destek çok önemli” dedi.  

Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan da kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim