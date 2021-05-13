Onlar şeker değil kurşun yiyen çocuklar!..

Bugün bayram ama ağız tadıyla kutlayabildiğimiz bir bayram yaşamıyoruz ne yazık ki.

Dünyada bazı çocuklar bugün el öpüp bayram harçlıklarını alırken, Filistinli çocukların kısmetine şeker değil kurşun düştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor.

Son iki günde 10’u çocuk 28 Filistinli İsrail askerleri tarafından katledildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabiriyle “terör devleti”ne dönüşen İsrail’de Başbakan Netanyahu Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini açıklıyor. Dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. Batılı dev ülkeler bu katliam karşısında “endişeliyiz” diyerek seyirci kalmayı sürdürürken, Türkiye Edirne’den Van’a ayakta. Bayrama bir kaç gün kala yapılan bu katliam yürekleri yakıyor.

KKTC de İsrail’in yaptığı katliama gözyaşı döküyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamın ardından İslam coğrafyasının çıkaracağı önemli dersler vardır.

Ramazan bayramını kana bulayan bu saldırı karşısında neden tek yumruk olamıyor, neden öldürülen bu çocukları koruyamıyor?

İslam coğrafyası kendisini bu manada ciddi bir özeleştiriden geçirmelidir.

KKTC’ye gelince bizim de buradan çıkarmamız gereken önemli dersler vardır.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yine merhum Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat arasında yıllar önce geçen o diyalog hiç unutulmamalıdır.

Denktaş, Arafat’ın kendisine söylediği 'Benim gömülecek toprağım yok. Senin Türkiyen, devletin var' sözünü hiç unutmadığını belirterek, "Kıbrıs'ta eğer aklımızı başımıza almaz, devletimizden, egemenliğimizden vazgeçersek, zannedersem gömülecek toprağımız bizim de olmayacak" demişti.

Bugün geldiğimiz noktada katledilen Filistinli çocukların sahipsizliğine, kimsesizliğine, dünyanın gözü önünde yok edilmesine bakarak, merhum Cumhurbaşkanı’nın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görebiliriz. Filistin’de yaşanan trajedi bize şu gerçeği gösteriyor. Türkiye’nin varlığına bir kez daha şükretmek boynumuzun borcudur. İyi ki merhum Denktaş’ın dediği gibi Anavatan var, iyi ki bizim için canını vermeye hazır Türk askeri buradadır.

İyi ki biz Filistin gibi kimsesiz değiliz.

Filistin halkının bugün dünyanın gözü önünde yaşadığı katliam, Kıbrıs Türk halkı için ibret olmalıdır.

Arkasında Anavatan’ı olmayan ülkelerin çaresizliğinden ders çıkarılmalıdır.

Bayramda şeker değil kurşun yiyen Filistinli çocuklar, umarım gaflet uykusundan uyanmamızı sağlar.