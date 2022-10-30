Serdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Okullarda hademe olarak görev yapan üyelerimizin Toplu İş Sözleşmesi hakkı için mücadelemiz sürüyor. Grevde olan üyelerimizin yerine yeni personel alımına karşı açtığımız davada mahkemeden ara emri aldık. Yargı, grevde olan bu emekçilerin yerine yeni personel alınamayacağına hükmetti.

Taşeron şirkette çalışan üyelerimizin grevi devam ediyor. Ancak gördük ki bu süreç içinde olan yine çocuklarımıza oluyor. Her türlü hijyen ve temizlik koşularından yoksun olarak okula gitmek zorunda olan bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları...

Onlara haksızlık etmeyin Sayın Bakan!..

Grev devam etse de, mahkeme kararı lehimize olsa da biz kendi payımıza olan fedakarlıktan kaçmayız, kaçmadık...

Cuma gününe kadar okullardaki temizlik işlerini aksatmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Onlar bu ülkenin yarınlarıdır…

Okullardaki hademe ablalarına yaptığınız haksızlığı çocuklar duymasın sayın bakan!..

Gelin daha fazla kaosa yol açmadan bu toplu iş sözleşmesini imzalattırın. O çocukların yüzüne bakabilmek için, çıkar ve menfaatlerin esiri olmayın… Çocuklarımızın sağlığı ile oynamayın…