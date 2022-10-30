Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
banner107

"Onlara haksızlık etmeyin Sayın Bakan!.."

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.

30 Ekim 2022 Pazar 19:28
149 Okunma
"Onlara haksızlık etmeyin Sayın Bakan!.."



Serdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Okullarda hademe olarak görev yapan üyelerimizin Toplu İş Sözleşmesi hakkı için mücadelemiz sürüyor.  Grevde olan üyelerimizin yerine yeni personel alımına karşı açtığımız davada mahkemeden ara emri aldık. Yargı, grevde olan bu emekçilerin yerine yeni personel alınamayacağına hükmetti.

Taşeron şirkette çalışan üyelerimizin grevi devam ediyor. Ancak gördük ki bu süreç içinde olan yine çocuklarımıza oluyor. Her türlü hijyen ve temizlik koşularından yoksun olarak okula gitmek zorunda olan bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları...

Onlara haksızlık etmeyin Sayın Bakan!.. 

Grev devam etse de, mahkeme kararı lehimize olsa da biz kendi payımıza olan fedakarlıktan kaçmayız, kaçmadık...
Cuma gününe kadar okullardaki temizlik işlerini aksatmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Onlar bu ülkenin yarınlarıdır… 
Okullardaki hademe ablalarına yaptığınız haksızlığı çocuklar duymasın sayın bakan!..
Gelin daha fazla kaosa yol açmadan bu toplu iş sözleşmesini imzalattırın.  O çocukların yüzüne bakabilmek için, çıkar ve menfaatlerin esiri olmayın… Çocuklarımızın sağlığı ile oynamayın…

Anahtar Kelimeler:
Ahmet SerdaroğluKamuİşToplu Iş Sözleşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılık Federasyonu açıkladı
Avcılık Federasyonu açıkladı
Meteroloji Dairesi açıkladı!
Meteroloji Dairesi açıkladı!
Çin'de koronavirüs alarmı!
Çin'de koronavirüs alarmı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim