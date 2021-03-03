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Onların IMF’si var, bizim ise Anavatanımız

Başbakan Ersan Saner, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve halkına teşekkür etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:14
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Onların IMF’si var, bizim ise Anavatanımız

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında konuştu.

Anavatan Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Saner, “Dünyadaki ülkelerin IMF’si vardır bizim de Anavatanımız vardır” dedi.

Saner özetle şöyle konuştu:

“Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde haklı davamız olan Kıbrıs meselesinde BM’deki görüşmelerin hiç bir sonuca ulaşmadığını hep birlikte gözlemlemiş durumdayız. KKTC egemen devletiyle bundan sonraki süreçte yoluna devam ederken, anavatandan aldığı güçle birlikte egemen iki devlet temelindeki çözüme var olduğunu söylemiştir. 5 +BM toplantısında da egemen iki eşit devlet temelinde devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı bu konuda kararlıdır. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkı bu iradeyi ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı seçmiş durumdadır. KKTC’ye yönelik olarak uygulanan izolasyon nedeniyle dünya ile iletişimizin yoktur. Dünyadaki ülkelerin IMF’si vardır bizim de Anavatanımız vardır”

KKTC bütçesinin 2.5 milyarlık kısmının Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kapanacağına dikkat çeken Başbakan Saner, “Bu, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağıdır” dedi.

Aşı konusunda gösterilen hassasiyete de teşekkür eden Saner, “Aşıya ulaşmak dünyada bu kadar zor bir durum iken, bizlere 100 bin aşı gönderen Anavatan Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Ekonomimizin ayağa kaldırılması için aşının önemini biliyoruz. Ekonomimizi bu destekle yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere halkın adına herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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