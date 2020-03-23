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"Önlem almayı daha fazla geciktirirsek sağlık sistemimiz çökecektir"

İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruluyor

23 Mart 2020 Pazartesi 22:48
1286 Okunma
"Önlem almayı daha fazla geciktirirsek sağlık sistemimiz çökecektir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu akşamki ulusa sesleniş konuşmasında halkın evlerinden zorunlu kalmadıkça çıkmaması gerektiğini söyledi, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı.

Johnson, insanların yalnızca zorunlu hallerde gıda ve ilaç alışverişi için evden çıkabileceğini söyledi ve ekledi:

"Bunun dışında günde bir kere egzersiz yapmak için evden çıkabilirsiniz. İşe gitmek zorunda değilseniz gitmeyin.

"Arkadaşlarınızla buluşmamalısınız. Aile üyelerinizle görüşmemelisiniz. Zorunda kalmadıkça sokağa çıkmayın.

"Kurallara uymazsanız polis yaptırımda bulunacaktır.

"Elektronik mağazaları gibi hayati ürünler satmayan mağazalar kapanacak.

"İkiden fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler yasaklanacak. Bunlara düğünler dahil.

"Parklar açık kalacak egzersizler için fakat toplanmalar yasaklanacak.

"Hiçbir başbakan böyle bir önlem uygulamaya koymak istemezdi.

"Bu önlemleri sürekli gözden geçirecek, gerekirse bunları gevşeteceğiz."

Johnson koronavirüsün, İngiltere'nin on yıllardır karşılaştığı en büyük tehdit olduğunu vurguladı:

"Bununla hiçbir ülke başa çıkamaz, çünkü yeterince solunum cihazı ve doktor yok.

"Herkes aynı anda hastalanırsa Ulusal Sağlık Sistemi herkesi tedavi edemez.

"Herkese evden çıkmamasını tavsiye ettik. Çoğu kişi uydu.

"Bugün herkese bir çağrıda bulunuyorum: Sokağa çıkmamalısınız.

"Zorunda kalınca herkes yalnızca bir kere gıda veya ilaç gibi zorunlu alışveriş, bir kere de egzersiz yapmak için sokağa çıkmalı."

Son Güncelleme: 23.03.2020 23:54
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsİngiltere
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Doğru Söz 2020-03-23 23:03:58

Aptal adam. Bu kafa ile başaramıyacaksın. 2. Italya vakası olabilirsin.

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Daş 2020-03-24 00:35:58

Buna kim vote verdi ben anlamadım zaten hiç

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