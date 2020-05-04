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Önlemlerin bir kısmı sona eriyor

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bir kısmı bugün sona eriyor....

04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:50
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Önlemlerin bir kısmı sona eriyor

Bugünden itibaren bazı iş yerleri açılacak. Kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı da kalkacak. Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağıyla ilgili hazırlanan emirname de yayınlandı. Emirnameye göre sokağa çıkarken maske takma zorluluğu devam edecek.

21.00 SONRASI TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 15 MAYIS'A KADAR

Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs’a kadar sürecek. Bu arada, maske takma zorunluluğu devam edecek.

10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

SÜPERMARKETLER 15 MAYIS'A KADAR 20.00'DE KAPANACAK

Süpermarketler 15 Mayıs’a kadar akşam saat 20.00’de kapatılacak. Eczaneler ve bankalar bugünden itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

EĞİTİM KURUMLARI VE ETKİNLİK MEKANLARI 15 MAYIS'A KADAR KAPALI

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs’a kadar yasak olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kara deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve vatandaş olmasalar da eş ve çocuklarının girebilmesine ilişkin karar, 15 Mayıs’a kadar geçerli.

Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklerdeki yasak da sürecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla bugünden itibaren açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri:

“Restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri , kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları.”

Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs’a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek.

Yani 15 Mayıs’a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.

Toplu verilen kamu hizmetlerinde imkan varsa randevu sistemine göre çalışma yapılacak. Bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, hijyen, mesafe, maske kuralları gözetilecek. Bunların uygulanmasından bakanlıklar sorumlu olacak ve Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine uyulacak.

Yasak kapsamında olamayan ve bugün açılıp hizmet vermeye başlayacak başta mağaza ve dükkanlar olmak üzere tüm iş yerleri, belirli kurallara uymak zorunda olacak.Bu çerçevede, iş yerleri, gerekli hijyen ve mesafe kullarına göre hazırlandı.

Kıbrıs Postası

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