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Online kıyafet satışında dolandırıcılık yaptılar!

16 Ağustos 2019 Cuma 18:12
Online kıyafet satışında dolandırıcılık yaptılar!

Kamalı Haber

Girne’de, online kıyafet satışı yapan bir sitenin, bazı müşterilerin verdiği sipariş paketlerinin içerisine kıyafet yerine karton, naylon gibi başka malzemeler koyarak sahtekarlıkla para temin ettikleri suçlamasıyla tutuklanan iki yöneticisi Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık, dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli yardımcı tahkikat memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli, zanlıların “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne’de online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından sipariş veren 7 ayrı kişinin kargo poşetlerinin içerisine naylon, karton gibi eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 920 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiklerini kaydeden Çamlıbelli, polise gelen şikayetler üzerine zanlıların 9 Ağustos’ta mahkemeden temin edilen derdest emriyle tutuklandıklarını anımsattı. Çamlıbelli, zanlıların suçlamaları kabul ettiklerini, zanlı Baran Yağız Yerdelen’in KKTC, Berk Sağlık’ın ise TC vatandaşı olduğunu belirtip, üniversite öğrencisi olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmeleri, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 40’ar bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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