Online Satış ve Paket Servis Yapılabilecek

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada online satış ve paket servislerin açık olacağını belirtti.
Paket ve veya online hizmet verebilecek şirketler Saat 11.00 ile 21.00 arasında işlerini yapabilecek.
İŞTE ALINAN KARARLAR:
- Mevcut sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat 2021 saat 05.00'e kadar uzatıldı.
- Pazartesi gününden itibaren saat 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve online işlemler hizmet vermeye başlayacak.
- Pazar günleri, eczane ve fırınlar haricinde kalan işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.
- İlçeler arası giriş-çıkışlar bir hafta daha durdurulacak
- Bankalar, minimum personelle, mesai saatleri içerisinde çalışacak.