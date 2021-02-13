Online Satış ve Paket Servis Yapılabilecek

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada online satış ve paket servislerin açık olacağını belirtti.

Paket ve veya online hizmet verebilecek şirketler Saat 11.00 ile 21.00 arasında işlerini yapabilecek.

İŞTE ALINAN KARARLAR: