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Önü tıkanınca panikledi, düştü

Lefkoşa’da dün 14.30 sularında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:21
Önü tıkanınca panikledi, düştü

Ahmet İKİDERELİ

Lefkoşa’da dün  14.30 sularında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Panikledi

Kaza, Derviş Faslı’nın yönetimindeki  EB 310 araçla  Lefkosa'da Şht Ertuğrul Aris Sokak üzerinde, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağ tarafta bulunan Şehit Ahmet Haşim Sokağı'na dönüşe geçtiği esnada Şehit Ertuğrul Aris Sokak'ta karşı istikametten gelmekte olan Halil Yıldız  yönetimindeki PC 199 plakalı motosikletin önünü tıkaması neticesinde, panikleyen motosiklet sürücüsünün herhangi bir yere çarpmadan yol içerisine düşmesi sonucu meydana geldi.

Müşahede altına alındı

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Halil Yıldız, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından  müşahede altında alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış Gazetesi

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