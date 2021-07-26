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Önümüzdeki Günlerde En Yüksek Sıcaklık 38-41 Derece Dolaylarında Olacak

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 2 Ağustos’a kadar hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak. 

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:08
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Önümüzdeki Günlerde En Yüksek Sıcaklık 38-41 Derece Dolaylarında Olacak

Dairenin tahminlerine göre hava açık olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38- 41 derece sahillerde ise 34- 37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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