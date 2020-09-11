ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN YÜKSEK SICAKLIK 37 DERECE OLACAK

Meteoroloji Dairesi 12 - 18 Eylül tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, öğle saatleri iç kesimler yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Pazar günü ise açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba hava açık az bulutlu olacak.

Hava, Perşembe, açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde ise 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.