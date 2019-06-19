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Önümüzdeki Hafta Sıcak Hava Geliyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede önce alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli havanın ardından sıcak hava kütlesinin etkili olacağını, sıcaklığın önümüzdeki haftanın ikinci yarısında 40 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:13
Önümüzdeki Hafta Sıcak Hava Geliyor

Buna göre yarın, Cuma ve Cumartesi günleri hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Daire, gelecek hafta başından itibaren havanın çarşambaya kadar açık olacağını açıkladı.

Hava sıcaklığı periyodun ilk bölümünde iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30; periyodun ikinci yarısında iç kesimlerde 37-40, sahillerde 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli; periyodun ikinci yarısında kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava
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