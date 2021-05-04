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"Önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıklar yapılabilir"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs zirvesini değerlendirdi.

04 Mayıs 2021 Salı 21:41
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"Önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıklar yapılabilir"

Cenevre’de masaya Türk tarafının görüşleriymiş gibi sunulan 6 maddenin ülkedeki realiteyi yansıtmaktan öte, AKP iktidarının pazarlık marjını yükseltmek amacı taşıdığını anlatan Özyiğit, “Bu aşamada anlam veremediğimiz nokta, BM yetkilileri sonucu önceden belli olan bir toplantıyı pandemi koşulları ve dünyanın içinden geçtiği bu zor koşullarda neden gerçekleştirdiğidir. Acaba BM yetkilileri kapalı kapılar ardında Türkiye yetkilileri ve uluslararası aktörlerden bazı mesajlar mı aldılar, bunu önümüzdeki günlerde BM’nin buradaki mandası ve Rum siyasi parti yetkilileriyle gerçekleştireceğimiz temaslarda göreceğiz” şeklinde konuştu.

Uluslararası aktörler ve AKP yetkililerinin son günlerdeki açıklamalarına bakıldığında önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıkların yapılacağı sonucu çıkarılabileceğini anlatan Özyiğit, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda yaşadığı sıkışıklığın bu pazarlığa zemin oluşturabileceğini ifade etti.

Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Ben Osmanlı torunu ve Türk oğlu Türküm” yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine ise Tatar’ın tarihi gerçekleri öğrenmesi için kendine bazı kitapları önerebileceğini ifade etti.

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Cemal Özyiğit
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