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“Önüne gelen karşıdan para alıyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Üç kuruşluk para alacaklar diye Avrupa Birliği’nden, benim egemenliğimi satmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi, Kıbrıs Türk halkına en büyük zararı verenin Birleşmiş Milletler örgütü olduğunu söyledi.

18 Aralık 2020 Cuma 17:14
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“Önüne gelen karşıdan para alıyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Üç kuruşluk para alacaklar diye Avrupa Birliği’nden, benim egemenliğimi satmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi, Kıbrıs Türk halkına en büyük zararı verenin Birleşmiş Milletler örgütü olduğunu söyledi.

“Önüne gelen karşı taraftan maddi katkı alıyor. Maalesef bazı devlet kurumlarımız bile buna alet oluyor” diyen Ertuğruloğlu, “Bizim milli bir duruşumuz var” şeklinde konuştu.

“Beşli konferansın yakın gelecekte organize edilebileceğini düşünmüyorum” diyen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “egemen eşitlik” kavramının seviyesinin düşürülmek istendiğini açıkladı.

“1960 ortaklığında tam bir siyasi eşitlik ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım vardı, bu sistem garanti edilmişti, buna rağmen bu ortaklık çöktü” diyen Ertuğruloğlu, o nedenle, siyasi eşitliğin yeni bir ortaklık için yeterli olmadığını belirtti.

“Egemenlik eşitlik” kavramına karşı çıkanları eleştiren Tahsin Ertuğruloğlu, “devlet varsa egemenlik var” dedi.

KAYNAK: YENİDÜZEN

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