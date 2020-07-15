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Önünü kesip darp ettiler

Önünü kesip darp ettiler

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D (E-43) ile oğlu E.T.D mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:51
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Önünü kesip darp ettiler

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D (E-43) ile oğlu E.T.D mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan, huzurda bulunan zanlıların   14 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Alsancak’ta, Denizkızı otelin ön kısmında, Kozanköy’de sakin zanlılar M.D ile oğlu E.T.D önceden aralarında alacak verecek konusunda husumet bulunan Lapta’da sakin Levent BAŞKURT’un Girne - Lapta istikametine doğru seyretmekte olan minibüste yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı araçları ile TKT 098 plakalı aracın önünü tıkadıktan sonra araç içerisinde adı edileni zorla araçtan indirip boğazını sıkıp başına kafa atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların konu şahsı sonra yerde sürükleyerek üzerinde giymekte olduğu beyaz renk tişörtü ve kot pantolonun yırtılmasına sebebiyet vererek Kasti Hasara uğratıp kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırdıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin daha sonra Girne American Üniversitesi çemberi ile Karmi kavşağı arasında aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak olay yerinden ayrılarak polise sığındığını belirtti.

Yapılan şikâyet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek Mahkeme Emri gereği tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı aracın emare olarak alındığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların 2 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.07.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
KavgaDarp
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