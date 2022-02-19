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Onur Olguner'in testi pozitif çıktı

CTP PM üyesi Onur Olguner, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:44
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Onur Olguner'in testi pozitif çıktı
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Sağlık durumunun iyi olduğun açıklayan Olguner "evimde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim" dedi.

Onur Olguner'in açıklaması şu şekilde:

Bu hassas dönemde sorumlu olmak adına her gün evden ayrılmadan önce ve eve döndüğümde yaptığım antijen testlerinden bu sabah yaptığım test maalesef pozitif çıkmıştır dostlar.

Evde yaptığım ikinci pozitif antijen üzerine hastaneye giderek yaptırmış olduğum PCR testi ise bu pozitifliği doğrulamıştır.

Doktorlarımıza güvenerek 2 doz Astrazeneca ve 1 doz Biontech aşımı zamanında gittim ve oldum. Bugün itibari ile herhangi bir başağrısı veya semptomum yok.

Sağlığım gayet yerinde, evimde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim.

Bu kadar dostumuzdan sonra evde kalma sırası bizde. Sağıkla kalın dostlar.

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