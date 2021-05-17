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Onur Yürüyüşü yapıldı

Uluslararası Transfobi ve Homofobi Karşıtı Günü nedeniyle Dereboyu’nda Onur Yürüyüşü gerçekleşti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59
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Onur Yürüyüşü yapıldı

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşte Meclis önüne kadar uzanacak olan “gökkuşağı zinciri” oluşturuldu. Yürüyüşe CTP Milletvekili Doğuş Derya, Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da destek verdi.

Çok sayıda destekçi vatandaşın katıldığı yürüyüşte, ‘LGBT hakları insan haklarıdır’ yazılı pankartlar açıldı.

Eski Pronto Çemberi'nde saat 18:00'da başlayan yürüyüş, Meclis önüne kadar ulaşan Gökkuşağı Zinciri ile devam etti ve Meclis önünde son buldu.

Son Güncelleme: 17.05.2021 19:02
Anahtar Kelimeler:
Onur Yürüyüşü
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