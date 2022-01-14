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Onuralp: Güney Kıbrıs ile bir ilişki kurmalıyız

HP Girne milletvekili adayı Erhan Onuralp, Güney Kıbrıs ile bir ilişki kurulması gerektiğine vurgu yaparak, "Ticaret veya kültürel olsun bu konularda anlaşma olması gerekiyor... Bu ilişkiler dostluk olarak başlayabilir” dedi.

14 Ocak 2022 Cuma 19:50
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Onuralp: Güney Kıbrıs ile bir ilişki kurmalıyız
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Halkın Partisi (HP) Girne milletvekili adayı Erhan Onuralp, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Naci Adnan Bayramoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Samimi Sorular Samimi Cevaplar’ adlı programa katıldı.

Onuralp, HP olarak büyük bir çalışma yaptıklarına dikkat çekerek, “Kültürün ve eğitimin gelişmesi çok önemlidir. Eğer kültür ile eğitim konusunda gelişmeler sağlanırsa, toplum duyarlılığı artar, kalitesi artar” dedi.

“GÜNEY KIBRIS İLE BİR İLİŞKİ KURMALIYIZ”

Onuralp, Güney Kıbrıs ile ilişkilere de değinerek, “Güney Kıbrıs ile bir ilişki kurmamız lazım. Kuşaklar geçtikçe aradaki ilişki tamamen ölüyor. Ticaret veya kültürel olsun bu konularda anlaşma olması gerekiyor... Bu ilişkiler dostluk olarak başlayabilir” ifadelerini kullandı.

“MARAŞ İLE İLGİLİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Kapalı Maraş konusunda Güney Kıbrıs ile bir anlaşma yapılması gerektiğine de vurgu yapan Onuralp, “Biz Güney’e çok iyi bir el uzattık, onlara mallarını geri veriyoruz. Maraş açıldı ancak gerisi getirilmedi. Bu konuda hükümete gelmemiz halinde yoğun bir çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

“GAZİMAĞUSA VE MARAŞ BİRLEŞMELİDİR”

Kapalı Maraş ile ilgili kentsel dönüşüm planlarının hızlanması gerektiğine de işaret eden HP’li vekil adayı Onuralp, “Tüm projeler KKTC’nin planladığı şekilde olmadır. Hatta Gazimağusa ve Maraş birleşmelidir. Gazimağusa ve Maraş'a beraber bir imar planı düzenlenmelidir” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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