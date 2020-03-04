Onurhan: Kıb-Tek ile ilgili çıkan haberler maksatlı

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, KIBTEK’teki istihdamlar hakkında çıkan söylemler üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Onurhan'ın açıklaması şöyle;

Basınımızda gene KIBTEK’le ilgili olarak bir amaca yönelik olmak üzere yanlış bilgilere dayalı ve zorlama yorumlar içeren yayınlar var.

Her zaman söylediğim gibi, sorulsa doğru öğrenilecekten sorulmadan duyum/yanlış ve maksatlı istihbarata dayanan söylemler var. KIBTEK’teki çağrı merekzi istihdamları ilgili tarihsel gerçekler şunlardır.

1- İlgili Bakan ile ELSEN arasında imzalanan protokola göre Teknecik için 28 teknik personel ile çağrı merkezi için 8 personel istihdamı karara bağlanmıştı.

2- Bu karar uyarınca Başbakanlık genelgesine atfen Başbakanlıktan istihdam için yetki istendi ve uzun bir süre sonra bu yetki alındı.

3- Yönetim Kurulu, ELSEN ile görüşerek ve her türlü şaibe ve tarafgirlikten uzak olmak amacıyla, yazılı sıralama sınavlarının ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından yapılmasını kararlaştırdı. ODTÜ bu sınavı yaptı ve sıralama sonuçlarını KIBTEK’e iletti. Bilahare, bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve ELSEN temsilcilerinden oluşan mülakat heyeti 13 aday adayı ile görüşerek ve sıralamayı değiştirmeye gerek kalmadan ilk sekiz aday adayının istihdam edilmesini oybirliği ile Yönetim Kurulu’na önerdi.

4- Yönetim Kurulu da bu öneriyi gene oybirliği ile karar altına aldı ve 8 idari personel göreve başladı. Hal böyle iken, arka kapıdan istihdam yapıldı veya sınavsız istihdam yapıldı veya Taçoy istihdam yaptı söylemleri havada hoş bir seda olarak kalmaya mahkumdur.

Bu arada, şunu da belirtmek istiyorum. KIBTEK belki de tarihinde bu kadar objektif, tarafsız ve şaibesiz sınav/mülakat yöntemiyle istihdam yaptı. ELSEN’ gösterdiği ihtimam ve destek için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. KIBTEK Yönetim Kurulu şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine sonuna kadar sadık kalacaktır.