Onurhan: KIB-TEK Yönetim Kurulu iddialar üzerine gerekli adımları attı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanı Erdal Onurhan Kurum’daki bazı uygulamaları incelemek ve araştırmak üzere Kurum’un bağlı olduğu Bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarının görevlendirilmesini talep ettiklerini ve Sayıştay Başkanlığını göreve çağırdıklarını belirtti.

Onurhan Yönetim kurlunun aldığı bu kararların uygulamaya konulduğunu kurumla ilgili şaibeleri araştırmak için yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecekletrini belirtti.

Onurhan Yönetim Kurulunun mal bildirimi konusunda yasanın gereğini yapacağını da ifade etti.

(BRT)