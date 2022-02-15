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Operasyonda biri kadın 2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

15 Şubat 2022 Salı 09:51
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Operasyonda biri kadın 2 kişi tutuklandı
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

14.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 3 kilo ağırlığında metamfetamin, 3 kilo ağırlığında afyon ve 700 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3280 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında Z.D.(K-49) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.D.D.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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