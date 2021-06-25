“Opsiyon belgesi nerede?”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Dün çıkılan KIB-TEK Akaryakıt Taşıma İhalesi’nin TPIC tarafından alındığı Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından meclis kürsüsünden açıklanmıştı.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar ve Ali Kişmir’in sunumuyla yayınlanan Bağımsız Köşe programında, Gazeteci Ali Kişmir, TPIC’in ihale dosyasında Opsiyon Belgesi’nin olmadığını iddia ederek, bu belgenin ihaleye katılan firmalar tarafından Merkezi İhale Komisyonu’na talepte bulunduğunu ve bu belgeyi görmek istediklerini, ancak Merkezi İhale Komisyonu’nun bu konuda geride durduğunu ve belgeyi diğer firmalara hala daha sunmadığını iddia etti.

Yasaya göre Opsiyon Belgesi’nin İhale öncesinde sunulması ve İhale dosyasında bulunması gerekiyor. Opsiyon Belgesi’nin aynı zamanda ıslak imzalı olması gerekliliği de diğer kriterler arasında bulunuyor.