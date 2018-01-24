"Orada olmamızın sebebi olayları bitirmekti; doğruları söylesinler"

Kutlay Erk’in kişisel sosyal medya hesabından meclisteki olaylarda kendisini olay çıkartanları kucakladığı ithamıyla suçlamasının üzerine gazetemize özel açıklamalarda bulunan Faiz Sucuoğlu “Doğruları söylesinler. Orada olmamızın sebebi olayları bitirmek içindi. SİM TV de bunları çekti ve sesimizi aldı fakat sadece görüntü koydu ses yayınlamadı. Provakasyon yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Sucuoğlu yaptığı açıklamada, görüntülerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek “Yemin töreni bittikten sonra ben, Ersan ve Önder bey aşağıya indik. Orada Türkiye kökenli vatandaşlarımız kadar Kıbrıslı vatandaşlarımız da vardı. Kendileriyle konuştuk, içlerinde tanıdıklarımda vardı kucaklaştık ve sakin olmalarını, bu protestoyu sonlandırmalarını istedik. Onlar da kabul edip bizden hemen sonra ayrıldılar” dedi.

“Provokasyon yapıyorlar”

Sucuoğlu sözlerini “İlginç olan orada o sırada SİM TV elemanları da vardı ve bunları çekti. Ama bir baktık ki sadece görüntü koydular, ses kayıtları yoktu. Doğrusunu yapsalar yeterliydi. Dilekkaya’dan, Değirmenlik’ten, Lefkoşa’dan, Çukurova’dan birçok Kıbrıslı dost vardı. Onları telkin etmeye çalıştık. Suçumuz bu mu? Bu paylaşımların bu yayınların amacı tamamen provokasyon yapmak” diyerek bitirdi.