Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

"Orada olmamızın sebebi olayları bitirmekti; doğruları söylesinler"

Sucuoğlu: “Doğruları söylesinler. Orada olmamızın sebebi olayları bitirmek içindi. SİM TV de bunları çekti ve sesimizi aldı fakat sadece görüntü koydu ses yayınlamadı. Provakasyon yapmaya çalışıyorlar”

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
"Orada olmamızın sebebi olayları bitirmekti; doğruları söylesinler"
banner10

Kutlay Erk’in kişisel sosyal medya hesabından meclisteki olaylarda kendisini olay çıkartanları kucakladığı ithamıyla suçlamasının üzerine gazetemize özel açıklamalarda bulunan Faiz Sucuoğlu “Doğruları söylesinler. Orada olmamızın sebebi olayları bitirmek içindi. SİM TV de bunları çekti ve sesimizi aldı fakat sadece görüntü koydu ses yayınlamadı. Provakasyon yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Sucuoğlu yaptığı açıklamada, görüntülerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek “Yemin töreni bittikten sonra ben, Ersan ve Önder bey aşağıya indik. Orada Türkiye kökenli vatandaşlarımız kadar Kıbrıslı vatandaşlarımız da vardı. Kendileriyle konuştuk, içlerinde tanıdıklarımda vardı kucaklaştık ve sakin olmalarını, bu protestoyu sonlandırmalarını istedik. Onlar da kabul edip bizden hemen sonra ayrıldılar” dedi.

“Provokasyon yapıyorlar”

Sucuoğlu sözlerini “İlginç olan orada o sırada SİM TV elemanları da vardı ve bunları çekti. Ama bir baktık ki sadece görüntü koydular, ses kayıtları yoktu. Doğrusunu yapsalar yeterliydi. Dilekkaya’dan, Değirmenlik’ten, Lefkoşa’dan, Çukurova’dan birçok Kıbrıslı dost vardı. Onları telkin etmeye çalıştık. Suçumuz bu mu? Bu paylaşımların bu yayınların amacı tamamen provokasyon yapmak” diyerek bitirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
susamam 2018-01-24 11:21:35

Bu solcular hep böyle yalan habercisiniz. yazıklar olsun size

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Doğru Söz 2018-01-24 11:56:36

Vay be. Yani bir sözünüzün üzerine dağıldılar ha!Yani buna mı inanalım? Kalabalığın üzerine gidişiniz bile en samimi ve esasen yandaş ve yoldaşla ile kucaklaşma gibi idi. Ahmaklara oynayın. Yeterince vardırlar. Banko kazanırsınız.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Doğru Söz 2018-01-24 12:07:56

Şaka gibisin Suçuoğlu. Kamera görüntüleri uzaktan. İnsanlık daha o kadar uzaktan o kalabalığın bağırışmanın içinden istediği sesi seçecek bir mikrofon icat edememiştir. Sesin olmaması tamamen bundandır. Geç palavraları. Gerçi insanlar yetersiz olunca palavraların etkisi büyük olur. Bunu çok iyi bilip kullananlardansınız. Yakışır.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
En çok yağmur Akıncılar’da kaydedildi
En çok yağmur Akıncılar’da kaydedildi
4'lü Koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor
4'lü Koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor
Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!
Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim