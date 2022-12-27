ORANLAR KİLİT…

ÖZEL HABER

25 Aralık Yerel seçimlerinin ardından KKTC 18 bölgede yeni belediye başkanlarını seçti. UBP ve CTP bazı bölgelerde hayal kırıklığı yaşarken, TDP Lefkoşa’da Harmancı ile ciddi bir oy aldı. Gündem Kıbrıs olarak, YSK’nın verilerine göre, Belediye Meclis üyelerinin partilere göre dağılım oranları üzerinden hesaplama yaparak, bir yerel seçim değil, genel seçime gitmiş olsaydık, hangi parti mecliste kaç vekile sahip olacağını hesapladık…

Belediye Meclis üyeliklerinde alınan toplam oylara göre eğer bu bir genel seçim olsaydı;

Ulusal Birlik Partisi 21 milletvekili... Oy oranı ülke genelinde 35,80%

Cumhuriyetçi Türk Partisi 20 milletvekili... Oy oranı ülke genelinde 35,30%

Yeniden Doğuş Partisi 1 milletvekili... Oy oranı ülke genelinde 5,73%

Demokrat Parti 3 milletvekili... Oy oranı ülke genelinde 7,21%

Toplumcu Demokrasi Partisi 5 milletvekili… Oy oranı ülke genelinde 12,8%

Söz konusu oy oranları ve vekil sayıları ile mecliste bir koalisyon kurulması imkânsız hale gelir ve siyasi bir çıkmaz yaşanabilirdi. Söz konusu vekil sayılarında, olası koalisyonlar ise UBP -CTP, UBP-TDP veya CTP-DP-YDP -TDP dörtlü koalisyonu olurdu. Söz konusu partilerin siyasi duruşları ve dokuları göz önüne alındığında en iyi olasılığın yeniden sandığa gitme seçeneği olacağı da siyasi yorumcuların en kuvvetli ihtimalleri arasında bulunuyor.