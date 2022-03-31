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Orçan: “Kayyum atama olayı demokrasiye aykırıdır”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

31 Mart 2022 Perşembe 09:52
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Orçan: “Kayyum atama olayı demokrasiye aykırıdır”
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Belediyelere kayyum atanması konusunda görüşlerini aktaran Orçan, “Kayyum olayı başka bir maddede var ancak o düzeltilecek ve yasadan çıkarılacak. Denetleme yetkisini merkezi hükümetten biz talep ettik. Çünkü şuan ki durum sürdürülebilir değil. Belediyeler denetlenmeli dedik. Denetleme işimizi doğru yapmamıza yardımcı olacak. Doğru bildiğimiz yanlışları görmemize yardımcı olacak. Bizim denetlenmemiz, işimizi doğru yapmamız adına çok önemlidir ve bunu istiyoruz. Kayyum konusu farklı bir şeydir. Belediyelerin özerk yapısına aykırıdır. Burada denetlenmekten korkan yok ancak kayyum atama olayı demokrasiye aykırıdır. Eğer siyasette yönetim erki o gücü yanlış kullanırsa sonuçları çok farklı yere gider” ifadelerini kullandı.

Orçan, “Belediye başkanlarının görevden gelmesine ve görevden gitmesine halk karar verir. Eğer belediye başkanı bir suç işlemişse bağımsız yargı gereğini yapar. Ancak siyasi erkin bunu yapması anti demokratik olur” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hayri OrçanTatlısu Belediyesi
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